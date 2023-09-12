Libya'da kurtarma ekipleriyle iletişim kesildi

Libya'nın yerel medyasında yer alan haberlere göre Libya Kızılayı Derna kentindeki sel kurtarma ekipleriyle tüm iletişimin kesildiği duyurdu.

Libya'nın kuzeydoğusundaki Derna Belediye Meclisi, Derna şehrinin vadisindeki iki barajın yıkıldığını doğruladı ve suların bütün bir alanı denize sürüklediğine dikkat çekti.

Fırtına bazı bölgelerde altyapıya büyük zarar verdi elektrik kesintilerine neden oldu, evleri, yolları, köprüleri yok etti. Okul ve hastaneler de ağır hasar gördü.

Derna Belediye Meclisi, hizmetlerin tamamen kesilmesi ve sistemin çökmesi nedeniyle kentin tamamen kontrolden çıktığını açıkladı.