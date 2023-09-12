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Dünya
gerasanews 12.09.2023 00:19

Libya'da kurtarma ekipleriyle iletişim kesildi

Libya Kızılayı, sel felaketinde görev yapan Derna şehrindeki arama kurtarma ekipleriyle iletişimin kesildiğini aktardı.

Libya'da kurtarma ekipleriyle iletişim kesildi
[Fotograf: AFP]

Libya'nın yerel medyasında yer alan haberlere göre Libya Kızılayı Derna kentindeki sel kurtarma ekipleriyle tüm iletişimin kesildiği duyurdu.

Libya'nın kuzeydoğusundaki Derna Belediye Meclisi, Derna şehrinin vadisindeki iki barajın yıkıldığını doğruladı ve suların bütün bir alanı denize sürüklediğine dikkat çekti.

Fırtına bazı bölgelerde altyapıya büyük zarar verdi elektrik kesintilerine neden oldu, evleri, yolları, köprüleri yok etti. Okul ve hastaneler de ağır hasar gördü.

Derna Belediye Meclisi, hizmetlerin tamamen kesilmesi ve sistemin çökmesi nedeniyle kentin tamamen kontrolden çıktığını açıkladı.

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