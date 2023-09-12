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Dünya
AA 12.09.2023 00:42

BAE, Katar ve Cezayir, selin ardından Libya'ya kurtarma ekipleri ve yardım gönderiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.

BAE, Katar ve Cezayir, selin ardından Libya'ya kurtarma ekipleri ve yardım gönderiyor

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla Libya'ya kurtarma ekipleri ve acil yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Selde hayatını kaybedenler için Libya devletine, hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini sunan Al Nahyan, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla
Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla

Katar resmi ajansı QNA’nın haberinde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Libya’nın doğusunda yağışların tetiklediği sellerden etkilenen bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Al Sani'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiği aktarıldı.

Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda
Libya'da sel felaketinin bıraktığı hasar fotoğraflarda

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Cezayir, Libya hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar ve bu afetin etkileriyle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurgular” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir’in Libya halkına yardım eli uzatmak ve ona destek olmak için yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.

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