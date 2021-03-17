Libya'da yeni hükümet göreve başladı
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Faiz es-Serrac, başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde gerçekleşen devir teslim töreninde görevini Muhammed el-Menfi'ye devretti. Törene, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de katıldı.
Libya'da yeni hükümet göreve başladı. Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Faiz es-Serrac'dan görevi devraldı.
Mecliste yemin eden Libya Ulusal Birlik Hükümeti de resmen göreve başladı.
Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti 35 isimden oluşuyor.
Kabinede başbakanın iki yardımcısının yanı sıra 6 devlet bakanı ve 26 bakan bulunuyor.
Bakanlıkların 5'i kadınlardan oluşuyor
Hükümette yer alan bakanlıkların 5'i kadınlara tahsis edildi.
Ulusal Birlik Hükümeti, petrol zengini ülkede yıllardır devam eden karışıklığı bitirmeyi hedefliyor.
İlk defa devlet başkanı düzeyinde bir isim ağırlanacak
Libya'daki yeni yönetim, ilk defa devlet başkanı düzeyinde bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'daki demokratik geçiş sürecini desteklemek amacıyla Trablus'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Abdulhamid Dibeybe hükümeti güvenoyu almıştı
Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçildi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde yemin etmişti.