ABD'nin Teksas eyaletinde koronavirüs salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırılırken, bankaya maskesiz giren kadın gözaltına alındı.

Teksas eyaletinde, maske takma zorunluluğunun kaldırılmasından bir gün sonra, bankada maske takmayı reddeden 65 yaşındaki Terry Wright polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi.

"Polis orantısız güç kullandı"

Maske yasaklarının kaldırılmasına rağmen polis tarafından kelepçelenen Wright, polisin kendisine orantısız güç kullandığını söyledi.

Polis, Wright'ın içeride maske takmayı reddetmesinin ardından bir banka müdürünün polisi aradığını ve ardından binayı terk etmeyi reddettiğini belirtti.

10 Mart'ta eyalette kısıtlamalar kaldırılmıştı

Teksas'ta 10 Mart tarihinde eyaletin Valisi Greg Abbott tarafından koronavirüs salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı.