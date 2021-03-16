Güney Kore’nin tamamına yakınının Gobi Çölü'nden gelen ve güneye doğru ilerleyen sarı kum fırtınası altında kaldığı, halkın ev ve iş yerlerine kapandığı açıklandı.

Başkent Seul’un batısındaki Incehon’da yaşayan bir kadın, köpeğiyle her gün dışarı çıkıp gezdiğini fakat fırtınadan dolayı gözlerine ve boğazına dolan kumlar nedeniyle bugün çıkamadığını belirtti.

Çin ve Moğalistan da etkilenmişti

Kum fırtınası dün de Çin ve Moğolistan’ı etkisi altına almıştı. Fırtına, Moğolistan’da 9 kişinin ölümüne 12 kişinin kaybolmasına neden olmuştu.

Çin’de ise başkent Pekin dahil 12 şehir fırtınadan etkilenmişti.