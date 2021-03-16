Avrupa Parlamentosu, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere toplandı.

İnsan Hakları Komitesi'nde düzenlenen toplantıda Parlamento'nun daha önce Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar tasarılarını kabul ettiği hatırlatıldı.

Başta Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmak üzere "cinayetle bağlantılı tüm sorumluların hesap vermesi" istendi.

Cinayetle ilgili uluslararası ve tarafsız bir soruşturma açılması talep edildi.

İnsan hakları ve kadın hakları da konuşuldu

Toplantıda, Suudi Arabistan'da insan hakları ve kadın hakları savunucularının da baskı gördüğüne dikkat çekildi.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ülke içinde ve dışında yönetimi eleştiren herkesi susturmaya çalıştığı dile getirildi.

Son CIA raporunda da yer alan, Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens'in emriyle gerçekleştiği tespiti vurgulandı.

"Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi"ni kullanma çağrısı

Avrupalı liderlerin Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda daha aktif bir siyaset izlemeye çağrıldığı toplantıda, "Uluslararası toplumun baskısı Suudi makamlarının insan hakları ihlallerini sonlandırması için hayati önem taşıyor" denildi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği'nden "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi"ni kullanmasını talep etti.