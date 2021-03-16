Avrupa Parlamentosu'nda Kaşıkçı için adalet çağrısı
Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri Avrupa Parlamentosu'nda konuşuldu. İnsan Hakları Komitesi'ndeki toplantıda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için "adalet çağrısı" yapıldı.
Avrupa Parlamentosu, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere toplandı.
İnsan Hakları Komitesi'nde düzenlenen toplantıda Parlamento'nun daha önce Kaşıkçı cinayetiyle ilgili karar tasarılarını kabul ettiği hatırlatıldı.
Başta Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmak üzere "cinayetle bağlantılı tüm sorumluların hesap vermesi" istendi.
Cinayetle ilgili uluslararası ve tarafsız bir soruşturma açılması talep edildi.
İnsan hakları ve kadın hakları da konuşuldu
Toplantıda, Suudi Arabistan'da insan hakları ve kadın hakları savunucularının da baskı gördüğüne dikkat çekildi.
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ülke içinde ve dışında yönetimi eleştiren herkesi susturmaya çalıştığı dile getirildi.
Son CIA raporunda da yer alan, Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens'in emriyle gerçekleştiği tespiti vurgulandı.
"Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi"ni kullanma çağrısı
Avrupalı liderlerin Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda daha aktif bir siyaset izlemeye çağrıldığı toplantıda, "Uluslararası toplumun baskısı Suudi makamlarının insan hakları ihlallerini sonlandırması için hayati önem taşıyor" denildi.
Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği'nden "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi"ni kullanmasını talep etti.
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