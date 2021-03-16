Sanatçı Jaime Wardley, iklim değişikliğinin suya erişim üzerindeki etkisine dikkat çekmek için, İngiltere'deki Whitby Beach sahilinde kumsala 60 metre genişliğinde bir portre çizdi.

Sanatçı, iklim değişikliği ile temiz suya erişimin günden güne zorlaştığını söyleyerek, amacının buna dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Kız çocuğundan ilham aldı



Portreye, Etiyopya'daki 12 yaşında Ansha isimli kız çocuğu ilham verdi.



Fırat kentindeki Lah Nehri'nden her gün evine kirli su taşımak zorunda olan kız, temiz suya erişimin her yerde mümkün olmadığını gözler önüne seriyor.



Sanatçının 4 saatte çizdiği dev kum portresi, suların yükselmesiyle, yaklaşık bir saat içinde tamamen kayboldu.