Libya Başkanlık Konseyi, toplumsal barış için Ulusal Uzlaşı Komisyonu'nun kurulduğunu duyurdu.

Konsey Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, ülkenin uzun bir süreden beri beklediği adımın atıldığını ve Libya halkını bir araya getirecek ulusal uzlaşı projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

24 Aralık'ta seçim yapılması bekleniyor

Başkanlık Konseyinin, 24 Aralık'ta ülkede seçimlerin yapılmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Menfi, 1 Nisan'da, Ulusal Uzlaşı Komisyonu kurulması konusunda Libyalı uzmanlarla bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.