Dallas kentinde bir itfaiye istasyonundaki ambulans çalındı. Polis, şüphelinin peşine düştü.

Yüksek hızla ters şeritten giden sürücü trafiği birbirine kattı.

Hırsız gözaltına alındı

Kovalamaca yaklaşık 2 saat sürdü. Sonunda boş bir arazide duran sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak çok uzağa gidemedi. Tel örgüler ile çevrili bir alanda sıkışıp kaldı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.