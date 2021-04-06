Gana Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinden Şeyh Ahmet Dalmook Al Maktum'un özel ofisinden 3,4 milyon doz Sputnik V aşısı hibe edildiğini açıkladı.

Hibe edilen aşıların Gana hükümeti ile Al Maktum'un özel ofisiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olduğu aktarıldı.

90 bin 900 kişi koronavirüse yakalandı

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 822 bin COVID-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde şimdiye kadar 800 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 90 bin 900 kişi virüse yakalandı, bunlardan 88 bin 674'ü sağlığına kavuştu, 752 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.