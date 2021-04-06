Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli otomobillere yönelik "yeşil inisiyatif ve yatırımları" desteklemesi için Hindistan kuruluşu Tata Cleantech ile sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında JICA'nın, Hindistan genelinde çevre dostu projelerin desteklenmesi amacıyla kuruluşa 90 milyon dolara kadar kredi sağlayacağı belirtilen açıklamada, kredi kaynağının, Sumitomo Mitsui Banking Corp'dan (SMBC) tedarik edileceği aktarıldı.

Sera gazı hedefi

JICA açıklamasında, Hindistan'ın sera gazı emisyonunu 2030'a kadar en az yüzde 33 düşürmeyi hedeflediğine dikkat çekildi.

Tata Cleantech'in 9,8 milyon kilovat yenilenebilir enerji kurulumuna ve 15,1 milyon ton karbondioksit azaltımına katkı sunduğu aktarıldı.

Zirveye çok sayıda lider katılacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde ve çok sayıda ülke liderinin katılacağı iklim zirvesi, 22-23 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek.

Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.