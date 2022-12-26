Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suudi Arabistan'ın El-Hades televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve Libya arasında varılan deniz yetki anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dibeybe, "Türkiye ile yapılan anlaşma, Libya'nın Akdeniz'deki denizcilik ve ekonomik hakkını garanti altına alıyor" dedi.

Ülkesinin Türkiye ile yaptığı anlaşma ile ekonomik hakkını aldığını kaydeden Dibeybe, "Libya bu anlaşmayla ekonomik hakkını aldı. Bu, Libyalıların hakkı. Asla başka bir şahıs ya da devlet bunu ele geçiremez" ifadelerini kullandı.

"Mısır'ın bu adımını tamamıyla reddediyoruz"

Dibeybe, Mısır'ın Libya ile deniz sınırlarını belirlediğini açıkladığı kararı da reddettiklerini belirterek, "Deniz sınırları, kıta sahanlığı anlaşmalarının tek taraflı olması mümkün değil. Mısır'ın bu adımını tamamıyla reddediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Mısır ve Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda bir komisyon oluşturularak anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Dibeybe, "Eğer anlaşma olmazsa da Birleşmiş Milletler var, mahkeme var, hukuk var. Hiç kimse sadece tek başına karar alamaz. Eğer Libya tarafını zayıf görüyorlarsa bunu reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

