Avrupa'nın terör örgütü PYD/YPG'ye karşı tutumu Batı dünyasında eleştirilere neden oluyor. Hollandalı gazeteci Rena Netjes, TRT Almanya Temsilciliği'ne yaptığı özel açıklamada, Avrupa'nın PYD/YPG'nin işlediği suçları göz ardı ettiğini söyledi. Netjes, Avrupa'nın terör örgütünün propagandasına inanmasını eleştirdi.

Hollandalı araştırmacı, Suriye'de yaptığı araştırmalar esnasında ülkeyi terk eden mültecilerle görüşüp PYD ile ilgili önemli bilgiler edinme fırsatını elde ettiğini açıkladı. Netjes, birçok mültecinin kendisine "PYD/YPG evlerimizi basıyor, bu yüzden kaçıyoruz." dediğini sözlerine ekledi.

"PYD her ne kadar kendini Kürtlerin temsilcisi olarak tanıtmış olsa da birçok Kürt onlardan nefret ediyor." diyen Netjes, örgütün gençleri örgüte dahil etmek üzere kaçırdığını ve birçok muhalif görüşlüleri infaz ettiğini ifade etti.

PYD-PKK bağlantısı

Hollandalı araştırmacıya göre PYD'nin etkisi altında olan bölgelerde örgütün propagandasının aksine demokratik bir yönetim şekli bulunmuyor. Netjes, "Ne seçim var ne de özgür medya ama buna rağmen PYD demokrat olduğunu iddia ediyor." diyerek terör örgütünü eleştirdi.

Hollandalı gazeteci, terör örgütü PKK ile PYD/YPG'nin arasındaki bağlantılara da değindi. "Suriye'nin kuzeyine adım attığınızda karşınıza çıkan ilk şey Abdullah Öcalan'ın bir pankartı", diyen gazeteci, PYD binalarında ve birçok yerde terör elebaşının fotoğraflarının olduğunu belirtti.

Haber: Emre Bölükbaşı