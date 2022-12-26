Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 03:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan'da amonyak yüklü trenin vagonu devrildi: 51 kişi zehirlendi
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Nis-Dimitrovgrad demiryolu hattında, amonyak yüklü bir yük treninin vagonu devrildi. Havaya yayılan amonyak nedeniyle 51 kişi zehirlendi.
Sırbistan İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Pirot şehri yakınlarında, raydan çıkan yük treninin vagonundaki amonyak havaya karıştı.
Açıklamada, amonyak sebebiyle 51 kişinin zehirlendiği belirtilerek, bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.
Bölgedeki okullar 1 gün tatil edildi
Pirot Belediye Başkanı Vladan Vasic ise kazanın ardından olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini kaydetti.
Etiketler: Sırbistan
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