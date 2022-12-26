Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da maden işçilerinin dinlenme odasında patlama: 2 ölü, 5 yaralı
[AA (Arşiv)]
İran'ın Simnan eyaletinin Damgan kentinde, maden işçilerinin dinlenme odasında bir patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Simnan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Kazalar ve Acil Durumlar Yönetim Merkezi Başkanı Muhammed Ali Tahiri, Damgan'daki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Tahiri, patlamanın Damgan'ın Tuye köyünde bulunan florin madeninde, işçilerin dinlenme odasında meydana geldiğini belirterek, patlamada 2 kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını söyledi.
Söz konusu patlamanın saat 13.40'ta meydana geldiğini aktaran Tahiri, kısa süre içinde bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.
Olaya ilişkin detaylı araştırmanın devam ettiği öğrenildi.
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