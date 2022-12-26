Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 04:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yemen'de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı
[Reuters (Arşiv)]
Yemen’in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yemen’in Al Bayda kasabasına bağlı Dajrah köyünde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında olay yerine gelerek yaralıları enkazdan çıkarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin bulunduğunu aktararak, hayatını kaybeden 6 kişinin ise aynı aileden olduğunu söyledi.
Yetkililer, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.
Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.
Etiketler: Yemen
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