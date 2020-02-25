Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Guterres İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye meselesinin ele alındığı ifade edildi.