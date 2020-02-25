Mısır'da şiddetli yağış nedeniyle birçok bölge sular altında kalırken, bazı bölgelerde de trafik durma noktasına geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle ülke genelinde tüm okullarda ve üniversitelerde çalışmaların askıya alınacağını söyledi.