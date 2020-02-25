Haber Giriş: Kaynak: İHA
Mısır'da şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi
Mısır'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölge sular altında kaldı, trafik durma noktasına geldi, okullar tatil edildi.
Mısır'da şiddetli yağış nedeniyle birçok bölge sular altında kalırken, bazı bölgelerde de trafik durma noktasına geldi.
Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle ülke genelinde tüm okullarda ve üniversitelerde çalışmaların askıya alınacağını söyledi.
Etiketler: tatil şiddetli yağış Okul mısırSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 04:03
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