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Dünya
AA 03.09.2024 13:47

Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, terör örgütü PKK/YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde oyuncak olduğunu söyledi. Bölgedeki Kürtlerin Washington'a güvenmemeleri gerektiğini belirtti. Sergey Lavrov, Türkiye'nin bölgede terörün bitmesi için uğraştığına vurgu yaptı.

"ABD, terör örgütü PKK/YPG'yi Suriye'de kendi oyunlarında kullanıyor."

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a ait. Lavrov, Amerikan yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullandığına işaret etti.

Bölgede yaşayan Kürtlerin Washington'a güvenmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Afganistan örneğini hatırlattı, ABD'nin Afganları bir gecede yalnız bıraktığını söyledi.

"Türkiye, bölgede terörün bitmesi için uğraşıyor"

Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini de hatırlattı. Türkiye'nin bölgedeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması için uğraştığını dile getirdi.

"Ankara ve Şam'daki ortaklarımızın ilişkilerini iyileştirmesinden yanayız" mesajı verdi.

Lavrov, "Bölgede bulunan Amerikan birlikleri, Suriye'deki karışıklığın temel nedeni" dedi.

Washington'ın amacının sorunları çözmek değil, terörü destekleyerek bölgede "yarı devlet" kurmak olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki verimli arazileri de sömürdüğünün altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki katliamına da değindi. "İsrail, Orta Doğu'da büyük bir savaş istiyor" dedi.

"ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde kalıcı ateşkese yol açacak her türlü anlaşmayı engelliyor" diye ekledi.

Washington'ın İsrail'e silah sağlamaya devam ettiğini belirtti. Batı'nın BM Şartı'na uyması gerektiğini hatırlattı.

"Eğer egemenliğe saygı duyuyorsanız, Filistin devleti BMGK’nın kararları doğrultusunda kurulmalı" açıklamasında bulundu.

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Lavrov: ABD, PKK/YPG'yi oyuncak gibi kullanıyor
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