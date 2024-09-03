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Dünya
AA 03.09.2024 12:43

Katil Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını tekrar gösterdi

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını göstererek, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıları anlattı.

Katil Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını tekrar gösterdi

Katil Netanyahu, dün basın mensuplarına gösterdiği haritada, Batı Şeria'nın bulunduğu bölgeyi tamamen İsrail toprağı şeklinde gösterirken, Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam edeceğini söyledi.

İsrail'in esirlerin serbest bırakılması için Philadelphi Koridoru'ndan çekilerek anlaşma yaptığı takdirde Hamas'ın bölgeye yeniden hakim olacağını iddia eden Netanyahu, Mısır - Gazze sınır hattının işgal edilmesini "stratejik bir zorunluluk" olarak niteledi.

Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından "ilhak edildiği" haritayı göstermesi, Filistin yönetimi ve uluslararası toplumun da tepkisine neden oldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Irkçı sömürgecilik suçunun açıkça kabulü

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasına tepki gösterdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu, ırkçı sömürgecilik suçunu açıkça kabul ederek, işgalci devletin Batı Şeria'yı içeren haritasını kullanmaya devam ediyor. Böylece, uluslararası hukuku, uluslararası barış iradesini ve imzalanan anlaşmaları hafife alıyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını göstermişti.

İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, Mısır ile imzaladığı Camp David Sözleşmesi'nin ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırırken, Batı Şeria'daki İsrail işgali 57 yıldır devam ediyor.

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