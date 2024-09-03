Soykırıma imza atan İsrailli komutan istifa etti

İsrail Ordusu, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai’nin, “kişisel sebeplerden ötürü” görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

[İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı'nın İstifası]



"Bu istifanın süreçten kaynaklandığını düşünüyorum. Kişisel sebeplerden ötürü açıklaması pek itibar görmez. Bu süreçte kendini kurtarma adına bir istifa gibi değerlendiriyorum."



Coşkun Başbuğ - Nişantaşı Üni. Öğr. Üyesi pic.twitter.com/ZkSCA5nTJ4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2024

İsrail Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, Yadai'nin istifa talebini onayladığı belirtildi.

Yadai'nin önümüzdeki haftalarda, yerine geçecek bir komutan bulunduğunda görevinden ayrılması bekleniyor. Onun yerine kimin geçeceği henüz belli değil.