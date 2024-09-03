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Dünya
AA 03.09.2024 11:50

Soykırıma imza atan İsrailli komutan istifa etti

İsrail ordusunda çözülme sürüyor. Gazze'deki soykırımın mimarlarından Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti.

Soykırıma imza atan İsrailli komutan istifa etti

İsrail Ordusu, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai’nin, “kişisel sebeplerden ötürü” görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

 

İsrail Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, Yadai'nin istifa talebini onayladığı belirtildi.

Yadai'nin önümüzdeki haftalarda, yerine geçecek bir komutan bulunduğunda görevinden ayrılması bekleniyor. Onun yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

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