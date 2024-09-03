Eski İsrail Savaş Kabinesi üyesi, katil Netanyahu'nun "Philadelphi" ısrarı için "saptırma" dedi

İsrail ordu radyosuna konuşan aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, katil Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes müzakerelerini engellemekle eleştirildiği "Gazze-Mısır sınırındaki 14 kilometrelik sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kalma ısrarını" dün akşam düzenlediği basın toplantısında da yinelemesine tepki gösterdi.

Eisenkot, "Netanyahu, Philadelphi Koridoru için her şeyin anahtarı gibi konuştu. Bu tam bir saptırma" dedi.

Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri nedeniyle aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirmesinden çekindiğine işaret eden Eisenkot, "Netanyahu dün tüm tarihlerden bahsetti ancak en önemlisi olan 27 Mayıs'tan bahsetmedi. O dönemdeki ateşkes teklifini tüm Savaş Kabinesi kabul etti. Ama Netanyahu bu teklifi siyasi geniş kabineye sunmayı reddetti çünkü iki koalisyon ortağı boğazına çökmüştü" dedi.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" soykırımcı Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.