Parçalı Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2024 11:43

Eski İsrail Savaş Kabinesi üyesi, katil Netanyahu'nun "Philadelphi" ısrarı için "saptırma" dedi

İsrail'de eski Savaş Kabinesi üyesi Gadi Eisenkot, soykırımcı Netanyahu'nun Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nu her şeyin anahtarı gibi sunduğunu ancak bunun bir saptırma olduğunu söyledi.

Eski İsrail Savaş Kabinesi üyesi, katil Netanyahu'nun "Philadelphi" ısrarı için "saptırma" dedi
[Fotograf: TRT Haber]

İsrail ordu radyosuna konuşan aynı zamanda eski Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, katil Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkes müzakerelerini engellemekle eleştirildiği "Gazze-Mısır sınırındaki 14 kilometrelik sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kalma ısrarını" dün akşam düzenlediği basın toplantısında da yinelemesine tepki gösterdi.

Eisenkot, "Netanyahu, Philadelphi Koridoru için her şeyin anahtarı gibi konuştu. Bu tam bir saptırma" dedi.

Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri nedeniyle aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirmesinden çekindiğine işaret eden Eisenkot, "Netanyahu dün tüm tarihlerden bahsetti ancak en önemlisi olan 27 Mayıs'tan bahsetmedi. O dönemdeki ateşkes teklifini tüm Savaş Kabinesi kabul etti. Ama Netanyahu bu teklifi siyasi geniş kabineye sunmayı reddetti çünkü iki koalisyon ortağı boğazına çökmüştü" dedi.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" soykırımcı Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Anadolu parsını avlamanın cezası 30 milyon lira
13:29
Elektrik santrallerine yaklaşık 1,7 milyar liralık destek
13:28
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü ünitesinde türbin tesisinin temeline beton döküldü
13:25
İsviçre 33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı
13:33
Okul servis ücretleri belli oldu
13:11
Kahramanmaraş'taki depremlerin Malatya'daki faylara etkisi araştırılıyor
Şanlıurfa'daki yol çalışmalarında bazalt sütunlar bulundu
Şanlıurfa'daki yol çalışmalarında bazalt sütunlar bulundu
FOTO FOKUS
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ