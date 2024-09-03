Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlarda ölü sayısı 35'e yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden (IMD) yapılan açıklamada, Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışların günlük yaşamı sekteye uğrattığı belirtildi.

Açıklamada, yağışların yol açtığı kaza ve afetler nedeniyle Telangana eyaletinde 16, Andra Pradeş eyaletinde ise 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Telangana'da şiddetli yağışlar nedeniyle alçak bölgelerin su altında kaldığı ve tarımsal ürünlerin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Andra Pradeş'te ise demir yolu ve kara yolunda aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

IMD, her iki eyalette de yağışların artarak devam edeceği uyarısında bulundu.