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Dünya
AA 03.09.2024 10:38

CENTCOM: Husilerin petrol tankerlerine saldırıları deniz ekosistemini tehlikeye atıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin petrol tankerlerine yönelik saldırılarının deniz ekosistemini tehlikeye attığını bildirdi.

CENTCOM: Husilerin petrol tankerlerine saldırıları deniz ekosistemini tehlikeye atıyor

CENTCOM, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Panama bandıralı "MV Blue Lagoon 1" ve Suudi Arabistan bandıralı "MV Amjad" isimli petrol tankerlerine saldırı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin bu eylemlerinin bölgesel ve küresel ticarete zarar verdiği, deniz ekosistemi ile sivil denizcilerin hayatlarını riske attığı belirtildi.

"MV Amjad" gemisinin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıdığı bildirilen açıklamada, bunun 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan ve hala yanmaya devam eden "MV Delta Sounion" adlı geminin taşıdığı miktarın yaklaşık 2 katı olduğu vurgulandı.

CENTCOM, Husilerin eylemlerine rağmen ticareti korumak ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için uluslararası ortaklar ve müttefiklerle çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun (UKMTO) X hesabından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Yemen'in batısındaki Hudeyde açıklarında ticari bir gemiye yaklaşık 15 kişinin bulunduğu 2 küçük teknenin yaklaştığı ve ardından kısa bir süre hafif silah ateşi açıldığı belirtilmişti.

Günün ilerleyen saatlerinde yapılan açıklamada, ticari geminin ikinci kez saldırıya uğradığı ve gemide yangın çıktığı bildirilmişti.

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