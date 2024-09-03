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Dünya
AA 03.09.2024 10:11

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri, İsrail istihbaratınca ifadeye çağrıldı

İsrail istihbaratı, eski Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri, İsrail istihbaratınca ifadeye çağrıldı
[Fotograf: AA]

Şeyh Sabri'nin hukuki savunma bürosundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, bu sabah Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Polislerin, İsrail istihbaratına ifade vermeye çağrıldığı talimatı Şeyh Sabri'ye ilettiği aktarıldı.

İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye 2 Ağustos'taki cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Şeyh Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail polisi, 8 Ağustos'ta Şeyh Sabri'ye 6 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

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İsrail Mescid-i Aksa
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