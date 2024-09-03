Parçalı Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 03.09.2024 09:06

Çin'de okul otobüsü kalabalığın içine daldı: 11 ölü

Çin'in Şandong eyaletinde bir okul otobüsünün kalabalığın arasına dalması sonucu 5'i öğrenci en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Çin'de okul otobüsü kalabalığın içine daldı: 11 ölü

Otobüsün Tai'an kentindeki bir okulun kapısı dışında bekleyen öğrencilere ve velilere çarptığı açıklandı.

Devlet medyası, sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve polisin olayın nedenini araştırması sırasında gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın kasıtlı olup olmadığı belirsiz.

Çin devlet medyası, otobüsün yol kenarındaki bir grup ebeveyn ve çocuğa çarpmasının ardından, "Şu ana kadar toplam 11 kişi (6 ebeveyn ve 5 öğrenci) hayatını kaybetti" bilgisini doğruladı.

Diğer 12 kişinin ise sağlık durumu stabil.

Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın altında sıkışmış kişilerin olduğu görülüyor.

Kaza, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılının başlaması için okula dönmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

ETİKETLER
Çin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
89 yaşındaki kadın 5 gün dağda yaşam mücadelesi verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
11:30
Hayvanlar aleminin James Bond'ları: Casus maymunlar, zindana atılan güvercinler
11:19
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 708,3 milyar lirayı buldu
11:24
Palamut bolluğu yaşanıyor: Fiyatlar yarıya düştü
11:22
Kaputuna oturduğu traktörden düştü, ağır yaralandı
11:21
İstanbul'da dönüşüm 'Yarısı Bizden Kampanyası'yla sürüyor
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
FOTO FOKUS
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ