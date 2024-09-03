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Dünya
TRT Haber 03.09.2024 08:38

ABD Maduro'nun uçağına el koydu

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uçağına Dominik Cumhuriyeti'nde el koydu. Gerekçe olarak Maduro'nun 'yaptırımları delmesi' gösterildi.

ABD Maduro'nun uçağına el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, Maduro'nun genellikle yurt dışı seyahatlerinde kullandığı 'devlet başkanlığı' uçağına el koyulduğunu aktardı.

Uçağın paravan şirket aracılığıyla alınıp ABD dışına çıkarıldığı ve yaptırımların delindiği savunuldu.

Uçak ABD'ye sevk edilirken, Venezuela, eylemi 'korsanlık' olarak nitelendirdi.

Venezuela'da 29 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla devlet başkanlığı seçimini kazanmıştı.

Washington yönetimi, seçim sonuçlarını reddeden muhalefeti desteklemişti.

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