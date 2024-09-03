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Dünya
TRT Haber 03.09.2024 07:28

Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada

İzlanda'da iki doğa olayı bir araya geldi. 2023 yılının Aralık ayından bu yana 6. kez lav püskürtmeye başlayan yanardağ ile kuzey ışıkları görenleri adeta büyüledi. Adanın güneybatısına görsel şölen hakimdi.

Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada
[Fotoğraf: X @/HuldaMariaA11]

İzlanda'daki yanardağ 2023 yılının Aralık ayından bu yana 6. kez lav ve kül püskürtmeye başladı.

Adanın güneybatısında meydana gelen bir dizi deprem nedeniyle yeniden patlamaların yaşandığı düşünülen yanardağda yeni bir çatlak oluştuğu tahmin ediliyor.

Yanardağ patlaması nedeniyle ortaya çıkan çarpıcı görüntülere bir de kuzey ışıkları eklendi.

İki doğa olayının beklenmedik bir şekilde bir araya gelmesi adeta bir görsel şölene dönüştü.

O anlara tanık olanlardan Avustralyalı bir turist, "Rengi gerçekten muhteşemdi. Sanki ateşin içine çekiliyormuşuz gibi hissettik. Yüzüklerin Efendisi'nde bir yolculuk yapıyormuşuz gibi hissettik'' dedi.

Fotoğraf: X @/pmorgado28[Fotoğraf: X @/pmorgado28]

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