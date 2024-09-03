Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 03.09.2024 07:50

Fransa'da eşine on yıl boyunca tecavüz ettiren adam yargılanıyor

Fransa’da 71 yaşındaki Dominique P. isimli bir adam, eşine yönelik ağır cinsel suçlar nedeniyle yargılanıyor. Sanık, eşi üzerinde on yılı aşkın bir süre boyunca sistematik bir şekilde cinsel saldırıda bulunmak ve onlarca erkeği de bu saldırılara katılmaları için organize etmekle suçlanıyor.

Fransa'da eşine on yıl boyunca tecavüz ettiren adam yargılanıyor

Davaya göre Dominique P., eşini defalarca uyuşturarak bilincini kaybetmesini sağladı ve internet üzerinden tanımadığı erkeklerle iletişime geçerek onları evine davet etti. Bu erkekler, kadına cinsel saldırıda bulundu.

Kadının avukatları, müvekkillerinin bu süreçte yaşananlardan tamamen habersiz olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını tespit etti. Bu kişilerden 50’si kimlikleri belirlenerek sanıkla birlikte yargılanıyor.

Mağdur kadın, 2020 yılında polisin bilgilendirmesi üzerine yaşananlardan haberdar oldu. Avukatı, bu davanın kadın için "korkunç bir sınav" olacağını ve ilk kez bu saldırıların video kayıtlarını izleyeceğini söyledi.

Polis, sanığın Eylül 2020’de bir alışveriş merkezinde kadınların etek altını gizlice çekerken yakalanması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, adamın bilgisayarında eşine ait yüzlerce bilinçsiz halde çekilmiş fotoğraf ve video buldu. Bu görüntülerin, çiftin evinde gerçekleşen çok sayıda cinsel saldırıyı gösterdiği öne sürülüyor. Saldırıların 2011 yılında başladığı düşünülüyor. Dominique P., bu saldırıları kaydettiğini de itiraf etti.

Davada sanığın, 1991’de işlenen bir cinayet ve tecavüz suçlamasıyla da yargılandığı belirtildi. 

ETİKETLER
Fransa Çin
Sıradaki Haber
Lav püskürten yanardağ ile kuzey ışıkları bir arada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:12
MİT'ten MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağına operasyon
09:05
89 yaşındaki kadın 5 gün dağda yaşam mücadelesi verdi
09:06
ABD Maduro'nun uçağına el koydu
09:09
Hayvan nakillerine ilişkin düzenleme 2 yıl ertelendi
08:59
New York'ta festivale saldırı: 5 yaralı
08:20
81 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-24' operasyonu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
FOTO FOKUS
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ