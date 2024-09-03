Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'da bir otele düzenlediği füze saldırısında 2 kişi öldü

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Zaporijya'ya gece yarısına doğru füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda bir otelin hedef alındığı bilgisini paylaşan Fedorov, "Rusya'nın, Zaporijya'ya saldırısı sonucu 8 yaşında bir erkek çocuğu ve 38 yaşında bir kadın öldürüldü. 12 yaşında bir kız çocuğu ve 43 yaşında bir erkek yaralandı" ifadelerini kullandı.

Fedorov, Rus güçlerinin son bir günde, Zaporijya'nın 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Dnipro kentine yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, gece saatlerinde Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Lisak, saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine "Şahed" tipi 35 İHA ile saldırı düzenlediği, bunlardan 27'sinin hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın ayrıca, Ukrayna'ya "İskender-M" tipi 3 füze, "KN-23" balistik füzesi ve bir "X-59" güdümlü füze fırlattığı bilgisi de paylaşıldı.