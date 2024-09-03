Parçalı Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2024 11:02

Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etmede "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda "her türlü hakka" sahip olduğunu savundu.

Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etmede "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi
[Fotograf: AA]

Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 2020'de başkanlık seçimine ilişkin, "Her türlü hakka sahip olduğunuz bir başkanlık seçimine müdahale ettiğiniz için suçlandığınızı ve anket sonuçlarınızın yükseldiğini kim duymuş?" ifadesini kullandı.

​​​​​​​Trump, bir adayın hakkında suçlamalar bulunduğunda anketlerdeki oy oranında düşüş yaşayacağına işaret ederek, kendi durumunda ise bunun aksine anketlerde yükseliş gösterdiğini kaydetti.

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesi'ne sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

ETİKETLER
ABD Seçim
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'da bir otele düzenlediği füze saldırısında 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı
11:37
İngiltere, İsrail'e silah satışını azaltacak
11:35
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
11:30
Hayvanlar aleminin James Bond'ları: Casus maymunlar, zindana atılan güvercinler
11:19
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 708,3 milyar lirayı buldu
11:24
Palamut bolluğu yaşanıyor: Fiyatlar yarıya düştü
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
İsrail'de Netanyahu hükümetine "ateşkes" protestosu
FOTO FOKUS
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ