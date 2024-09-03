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Dünya
AA 03.09.2024 12:28

Yemen'in Hudeyde kentinde selde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde ağustos ayından bu yana şiddetli yağışın neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e çıktı.

Yemen'in Hudeyde kentinde selde ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Husilere bağlı Hudeyde Acil Durum Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde kentinin bazı ilçelerinde son 3 günde şiddetli yağışların neden olduğu selde boğulma, evlerin yıkılması ya da yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ağustos ayı başından bu yana Hudeyde kentinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e, yaralı sayısının da 34'e yükseldiği kaydedildi.

Hudeyde Acil Durum Komitesi'nden 30 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, “Bu ayın başından bu yana Hudeyde kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e, yaralı sayısı 25'e yükseldi" ifadelerine yer verilmişti.

Yemen'de ağustos ayının başından beri etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta kamplarda yaşayan yerinden edilmiş siviller olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

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