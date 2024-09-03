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Dünya
AA 03.09.2024 13:11

İsviçre 33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

İsviçre, 33 yılın ardından Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı.

İsviçre 33 yıl sonra Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı
[Fotograf: AFP]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle önceki temsilciliğini kapattıktan 33 yıl sonra bugün Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı" denildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in, Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında iş birliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-24 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirilen açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var" ifadeleri kullanıldı.

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