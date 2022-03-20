Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 304 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 657 bin 102'ye, 44 bin 154 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı ise 29 milyon 617 bin 266'ya çıktı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 114 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 322 bin 72, vaka sayısı 5 milyon 633 bin 928, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 927 bin 29 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 20. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve salgında ölenlerin sayısı 139 bin 434'e çıktı.

Son 24 saatte 693 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 80 bin 589'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 912 bin 996'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 127 bin 483'e, 1697 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 6 bin 526'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 807 bin 979'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 216 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 540 bin 793'e, can kaybı sayısı 211 bin 814'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 572 bin 58'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 44 bin 440'a çıktı.

Vaka sayısı 12 bin 357 artışla 3 milyon 381 bin 681, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 270 bin 710 olarak kayıtlara geçti.