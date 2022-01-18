Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 621 bin 166’ya yükseldi, 10 bin 980 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 23 milyon 74 bin 791’e çıktı.

ABD’nin ardından COVID-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 704 bin 50’ye ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 101 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 469, vaka sayısı 4 milyon 385 bin 415, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 478 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 131 bin 130’a çıktı.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 231’e, 102 bin 458 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 197 bin 323’e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi ve 8 bin 227 yeni vaka görüldü.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 426'ya çıktı.

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 57 yeni vaka saptandı.