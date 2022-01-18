Biological Reviews'daki 6'ıncı Yok Oluş: gerçek mi, kurgu mu yoksa spekülasyon mu? başlıklı bir makalede gezegende şimdiye kadar beş toplu yok oluş olduğu ve altıncısının da başladığı belirtildi.

Makalenin ele aldığı bir araştırma, bin 500 yılından bu yana salyangoz ve sümüklü böcek gibi omurgasız hayvanları içeren akıllara durgunluk veren 260 bin türün kaybolmuş olabileceğini gösteriyor.

Önceki beş yok oluşa aşırı doğal olaylar neden olurken, devam eden kitlesel yok oluş tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklanacak.

Bilim insanları kapsamları sınırlı olsa da koruma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini ve biyolojik çeşitliliğin de belgelenmesi gerektiğini öne sürüyor.

Makalenin ardından Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk , Güneş'in genişlemesinin de büyük bir tehdit olduğunu idiia etti.

Cornell Üniversitesi, "Güneş yanacak hidrojeni bittiğinde genişleyecek ve genişlediğinde Dünya'yı da saracak" tespitine işaret eden Musk, paylaştığı bir tweet ile Güneş'in genişlemesinin muhtemelen gezegendeki tüm türlerin yok olmasına neden olabileceğini vurguladı.

Musk gezegenlerarası uygarlığın şart olduğunu savunuyor.

Bilim insanları Musk'ın iddiasını uzak gelecekte onaylıyor

Ancak bilim insanları Musk'ın iddiasının beş milyar yıl içinde gerçekleşmesini öngörmüyor.

Bilim insanları "Musk'ın kaçış hayati ama sadece planı B Planı olacak. İhtiyacımız olan şey, şu anda olanlarla başa çıkmak için bir A Planı" değerlendirmesinde bulundu.