Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da 79 mahkum sağlık gerekçesiyle affedildi
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 79 mahkumu sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak affetti.
Uganda'da affedilen 79 mahkum arasında bir Venezuela vatandaşı da bulunuyor.
Uganda'da 2020'de 883 mahkum COVID-19 salgını nedeniyle affedilmişti.
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