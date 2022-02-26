Amerikan basınında yer alan haberlere göre, sabaha karşı Las Vegas'taki East Sahara Caddesi'ndeki bir nargile kafeye silahlı saldırı yapıldı.

Olayda yaralanan 14 kişiden biri yaşamını yitirdi, 2 kişinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

Nedeni henüz belirlenemeyen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.