Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Las Vegas'ta nargile kafeye saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Las Vegas kentindeki bir nargile kafede düzenlenen silahlı saldırıda vurulan bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, sabaha karşı Las Vegas'taki East Sahara Caddesi'ndeki bir nargile kafeye silahlı saldırı yapıldı.
Olayda yaralanan 14 kişiden biri yaşamını yitirdi, 2 kişinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.
Nedeni henüz belirlenemeyen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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