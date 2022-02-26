Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri'nden Zelenskiy'e insani yardım sözü
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceğini vurguladı.
BM'den yapılan yazılı açıklamada, Guterres ile Zelenskiy'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Guterres'in, BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Guterres, Zelenskiy'i BM'nin salı günü Ukrayna'da insani yardım operasyonları için bir fon açacağı konusunda bilgilendirdi" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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