Kuzey Kore'den, Güney'deki ABD'ye ait stratejik varlıkların "ilk yıkım hedefi olacağı" uyarısı

Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, B-52 bombardıman uçağının, 17 Ekim'de başlayan Seul Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (ADEX) yaptığı uçuşun ardından başkentin güneydoğusundaki Cheongju hava üssüne inmesi kınandı.

Haberde, "ABD, Kore Yarımadası'nın kanunen savaş halinde ve bölgede konuşlanan stratejik varlıklarının, yıkımın ilk hedefi olduğunun farkındadır." ifadesi kullanıldı.

Kuzey'e karşı nükleer savaş provokasyonlarının "daha tehlikeli bir aşamaya" doğru ilerlediği belirtilen haberde, buna "uygun bir karşılık" verileceği kaydedildi.

Haberde, ABD'nin yanlış adımlarını tekrarlamasının, "Amerika kıtasını, kritik anına yaklaştıracağını anlamasını" gerektirdiği ifade edildi.