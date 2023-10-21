Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2023 19:21

Almanya, Hamas'a karşı mücadelede Gazze'deki insani durumun dikkate alınmasını istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamas'a karşı mücadelenin, Gazze'deki masum erkek, kadın ve çocukların insani durumu mümkün olan en üst düzeyde dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Almanya, Hamas'a karşı mücadelede Gazze'deki insani durumun dikkate alınmasını istedi

Bakan Baerbock, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmalarına değinen Baerbock, "Hamas'a karşı mücadele, Gazze'deki masum erkek, kadın ve çocukların insani durumu mümkün olan en üst düzeyde dikkate alınarak yürütülmelidir." dedi.

Baerbock, Gazze Şeridi'nde acı çeken nüfusa daha fazla destek sağlama çağrısında bulunarak, Gazze için 50 milyon avro daha göndereceklerini ifade etti.

İnsani yardım malzemelerinin Mısır'ın Refah kapısından Gazze'ye ulaşabilmesinin çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baerbock, Mısır hükümetine, ABD ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Ancak acıyı hafifletmek için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Baerbock, bölgenin her yerinde korkunç bir insani acı ve korku görüldüğünü aktararak, "Çok açık konuşayım, hiç şüphe yok ki, tüm sivillerin hayatları aynıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Almanya için İsrail devletinin güvenliğinin tartışılamayacağını da vurguladı.

Baerbock, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin iki bağımsız devlette barış içinde ve güvenli bir şekilde yan yana yaşamasına olanak tanıyacak yeni bir barış sürecine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ETİKETLER
Almanya Hamas
Sıradaki Haber
Avustralya'nın çeşitli kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Bahçeli: Gazze’yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır
19:30
İsrail saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü
19:30
Kuzey Kore'den, Güney'deki ABD'ye ait stratejik varlıkların "ilk yıkım hedefi olacağı" uyarısı
19:30
Minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti
18:54
Avustralya'nın çeşitli kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
19:28
TRT Haber 'Gazzeli bebekler'in sesi oldu, sosyal medyada destek yağdı: #LetGazaBabiesLive
New York'ta polis, Filistin destekçisi yüzlerce protestocuyu tutukladı
New York'ta polis, Filistin destekçisi yüzlerce protestocuyu tutukladı
FOTO FOKUS
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
İsrail sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ