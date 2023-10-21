Avustralya'nın çeşitli kentlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

ABC News'in haberine göre, Sidney kent merkezinde toplanan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" ve Filistin'e yeterince destek vermediğini belirttikleri Başbakan Anthony Albanese hükümetine karşı "Utan, utan Albanese" sloganları attı.

Avustralya'daki Filistin ve Aborjin topluluklarının temsilcileri ile "İşgale Karşı Yahudiler" Sözcüsü Michelle Berkon, protestolar sırasında konuşmalar yaptı.

Berkon, "Batı Şeria'daki şiddeti körükleyenin İsrail'in askeri istilası, yapılanması, kontrol noktaları, yasa dışı savaşı, yargısız tutuklamaları, işkencesi, çocukları hapsetmesi, evleri yıkması, su ayrımcılığı, zeytin ağaçlarının sökülmesi ve her günkü tacizi olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin "evlerinde kendilerini güvende hissetme hakkı" olduğunu belirten Berkon, İsrail için "(Yahudilerin) Tarihimizi kötüye kullanıyor." dedi.

Sidney'in yer aldığı Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri, "şiddet ve nefret söylemine sıfır tolerans" gerekçesiyle gösteriler için toplanma iznini geç verdi.

830 polisin görev aldığı gösterilerde yaralanan veya gözaltına alınan olmazken emniyet yetkilisi, protestoculara işbirlikçi tutumları için teşekkür etti.

Brisbane'deki protestolarda ise "Ablukayı kaldır" sloganları atılırken, gösteride konuşmacılar Avustralya hükümetinin duruşunu eleştirdi.

Perth kentinde, Filistin'e destek gösterisine 1500 kişi katılırken, göstericiler "Gazze'deki savaşı durdur, ateşkes hemen" sloganı attı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.