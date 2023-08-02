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Dünya
AA 02.08.2023 11:22

Kuzey Kore'den, ABD'nin insan hakları temsilcisine "insan hakları istismarcısı" tepkisi

Kuzey Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneği, ABD'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilciliğine atadığı Julie Turner'ı "ABD'nin kökleşmiş kötü alışkanlığını somutlaştıran bir insan hakları istismarcısı" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'den, ABD'nin insan hakları temsilcisine "insan hakları istismarcısı" tepkisi
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneğinin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi Turner'ın "kökeni ve uyruğu belirsiz" olduğunu iddia etti.

Sözcü, Turner'ın Kuzey Kore'ye "hakaretler" savurarak ün kazandığını öne sürdü.

Kuzey Kore hakkındaki söylemleri "dırdır"dan ibaret olan Turner'ın, insan hakları kavramından bile habersiz olduğunu dile getiren sözcü, özel temsilciyi "egemen bir devletin iç işlerine karışmaktan zevk alan ABD'nin kökleşmiş kötü alışkanlığını somutlaştıran bir insan hakları istismarcısı" olarak nitelendirdi.

Sözcü, "Böylesine kötü bir kadının ABD Dışişleri Bakanlığının insan hakları temsilcisi olarak atanması, ABD yönetiminin Kuzey Kore'ye ne kadar düşman olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Turner'ın Dışişleri Bakanlığında 16 yıl insan hakları meseleleriyle ilgilendiğini ve birçok ülkenin onun karalamalarına maruz kaldığını ifade eden sözcü, Turner'ın, Washington yönetimi tarafından yürütülen "insan hakları komploları için bir günah keçisi olarak seçildiğini" bilmesi gerektiğini kaydetti.

Sözcü, daha önce de ABD yönetimlerinin Kuzey Kore'ye karşı "insan hakları kartını" kullandığını ancak sonunda daha büyük bir yenilgiye uğramaktan başka çarelerinin kalmadığını öne sürdü.

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