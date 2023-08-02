Polonya: Belarus helikopterlerinin hava sahası ihlali provokasyon

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, Polonya devlet radyosuna yaptığı açıklamada, iki Belarus helikopterinin, Bialowieza bölgesinde Polonya hava sahasını ihlal ettiğini anımsattı.

Varşova'nın NATO karargahını olaydan haberdar ettiğini belirten Skurkiewicz, Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşleri Komitesi'nin dün toplandığını ifade etti.

Wojciech Skurkiewicz, bu toplantı sonucunda Belarus sınırındaki asker sayısının artırılmasına ve bölgeye ilave askeri helikopterler gönderilme kararı alındığının altını çizdi.

Polonya hükümetinin bu tür "provokasyonlara" kesinlikle rıza göstermediğini vurgulayan Skurkiewicz, şunları kaydetti:

"Bu, Varşova'yı ve NATO'nun doğu kanadını hedef alan bir provokasyon. Bunlar kesinlikle yaşanmaması gereken durumlar ancak doğu sınırımızın ötesinde kimlerin rakibimiz olduğunun farkındayız. Bu, kesinlikle güvensiz bir durum. Eğer bu tür durumlar yaşanacak ve tırmanacaksa, o zaman eylemlerimiz potansiyel tehditlere uygun olacaktır."