El Salvador'da çetelerle mücadele için Cabanas vilayeti kuşatma altına alındı

El Salvador'un Honduras sınırındaki Cabanas'ta çete üyelerinin hareket alanını kısıtlamak ve çetenin tedarik zincirini kırmak için polis ve asker ortak operasyon düzenledi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabahtan beri, 7 bin asker ve 1000 polis memuru bir güvenlik hattı oluşturdu." ifadesini kullandı.

Kuşatmanın "tüm suçlular" yakalanana kadar kaldırılmayacağını belirten Bukele, bölge sakinleri ve turistleri günlük yaşantılarını sürdürmeye teşvik etti.

Bukele, geçen haftalarda bazı çete üyelerinin Cabanas'ta saklandıklarını tespit ettiklerini, bu nedenle vilayetin tamamını kuşatma altına aldıklarını ifade etti.

El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 70 bin kişi tutuklandı.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.