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Dünya
AA 02.08.2023 11:00

Kuzey Kore'den ortak hava tatbikatı yapan Fransa ve Güney Kore'ye tepki

Kuzey Kore, ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyen Fransa ve Güney Kore'yi eleştirerek, tatbikatı "askeri provokasyon" olarak niteledi.

Kuzey Kore'den ortak hava tatbikatı yapan Fransa ve Güney Kore'ye tepki
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore, iki ülkenin 25 Temmuz'da başlayan ve 2 gün süren Kore Yarımadası'ndaki hava tatbikatına sert tepki gösterdi.

Pyonyang'da bulunan Kore-Avrupa Derneğinden Araştırmacı Ryu Kyong-chol, tatbikatın Kore Yarımadası'nda gerilimi artıran "sorumsuz bir eylem" olduğunu savundu.

Ryu, tatbikatı Kore'nin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden "askeri provokasyon" olarak nitelerken, bu eylemlerin "ABD'nin düşmanca politikalarını desteklediğini" belirtti.

Fransa'nın Kore Yarımadası'na savaş uçağı göndermesini eleştiren Ryu, "Fransa, enerjisini Asya-Pasifik bölgesinde boşa harcamayı bıraksa iyi olur." dedi.

Ryu, Fransa'nın Kore Yarımadası'nda ihtiyatsızca hareket etmeye devam etmesi halinde kendisini "istenmeyen bir durumda bulacağını" ifade etti.

Güney Kore Hava Kuvvetleri ve Fransa Hava Kuvvetleri, Seul'ün güneydoğusundaki Gimhae Hava Üssü'nde 25 Temmuz'da başlayan ve 2 gün süren ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

Tatbikatta, savaş uçakları, nakliye uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının taktik operasyonları yer almıştı.

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