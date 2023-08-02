Japonya ve Çin arasında Fukuşima anlaşmazlığı

Çin ve Japon taraflar, Viyana'da düzenlenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi toplantısında bir araya geldi.

Söz konusu toplantıda, Çin'in, Fukuşima'dan yapılacak tahliye nedeniyle uluslararası toplumun endişelerini dile getirdiği ve Japonya'dan bu planı geri çekmesini talep ettiği belirtildi.

Çin'in incelenen verilerin doğru olup olmadığının bilinmediğini söylediği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) raporunun geçerliliğini sorguladığı aktarıldı.

Japonya'nın ise planın uluslararası güvenlik standartlarına uygun olduğuna ilişkin UAEA'nın yaptığı açıklamayı hatırlattığı ifade edilerek, "yanlış iddiaların UAEA'nın otoritesini zayıflatabileceğini" savunduğu kaydedildi.

Atık suyun denize tahliyesi planı

UAEA, 4 Temmuz'da atık suyun denize tahliyesi planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler tepki göstermişti.

Resmi takvim açıklanmamasına karşın okyanusa tahliye periyodunun, bu yılın yaz aylarında başlatılacağı duyurulmuştu.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime sızıntıya sebep olmuş, santralin etrafı "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.