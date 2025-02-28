Kuzey Kore, stratejik seyir füzelerini test etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, lider Kim Jong-un füze denemesini yerinde takip etti.

Stratejik seyir füzelerinin 26 Şubat'ta ülkenin batısından fırlatıldığı belirtilirken, denemenin ülkenin "güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı nükleer saldırı kapasitelerini göstermek" amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Kim, orduya, "nükleer silahları kullanmaya hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Füze denemeleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore, en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etmişti.

Kuzey Kore, 7 Ocak'ta da yeni bir tip orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini duyurmuştu.