ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Starmer ile yaptıkları görüşmede Ukrayna'daki savaşı bitirme çabalarına ilişkin bilgi verdiğini belirten Trump, ABD'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat dahil herhangi bir ülkeden çok daha fazla para harcadığını yineledi.

Trump, bu kapsamda Ukrayna ile yapacaklarını söylediği nadir toprak elementleri anlaşmasının, ABD ile Ukrayna arasında gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacağını ifade etti.

ABD'nin bu anlaşmayla bugüne kadar harcadığı paranın karşılığını alacağını kaydeden Trump, "Bu, Ukraynalıların yıkılıp harap olmuş ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak, uzun vadeli refahı teşvik edecektir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi bugün Washington DC'de ağırlayacağını ve bu konuda anlaşma imzalayacaklarını belirten Trump, Zelenskiy'ye "diktatör" dediğinin hatırlatıldığı soruya, "Zelenskiy'ye çok saygı duyuyorum. Ona epey silah verdik, onlar da iyi savaştılar" yanıtını verdi.

Trump, bir soru üzerine NATO Anlaşması'nın 5. maddesini desteklediğini anlatarak, bu maddeyi kullanmalarına gerek olmayacağını düşündüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Starmer, Ukrayna konusunda Trump'tan farklı duruşunu gösterdi

İngiltere Başbakanı Starmer ise ABD ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazlası için geri gelmesini engellemek üzere sert, adil ve güçle desteklenen bir barışa ulaşmaya yönelik bir planı görüştüklerini söyledi.

Starmer, Trump'ın, Ukrayna'daki barış çabalarına tam destek verdiklerini belirterek, "Ancak bunu doğru bir şekilde yapmalıyız" dedi.

Saldırganı ödüllendiren bir barışın olamayacağını ifade eden Starmer, "Tarihin işgalcinin değil barış yapıcının yanında olması gerektiği konusunda hemfikiriz, bu yüzden şu an mevcut riskler daha yüksek olamazdı ve iyi bir anlaşma sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız" diye konuştu.

Starmer, Ukrayna konusunda karşı karşıya oldukları tehditlerin arttığını gördüklerini belirterek, bu nedenle İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri yardımda bulunacağını kaydetti.

Pazar günü Ukrayna konusundaki tartışmaları derinlemesine ele almak için 18 ülkeyi ağırlayacağını aktaran Starmer, Ukrayna'ya verdikleri desteği güçlü şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Starmer'dan iki devletli çözüme destek

Gazze konusunda iki devletli çözüme hala inanıp inanmadığıyla ilgili soruya karşılık da Starmer, ateşkesten sonra Gazze'de enkazlar arasından evlerine dönmeye çalışan binlerce Filistinlinin görüntüsünü unutamadığını söyledi.

Starmer, ateşkesin ve yardımların devamı için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Filistinlilerin geri dönmelerine ve hayatlarını yeniden kurmalarına izin vermeliyiz ve hepimiz bunu yapmaları için onları desteklemeliyiz. Ve evet, iki devletli çözümün nihayetinde bölgede kalıcı bir barış için tek yol olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

Trump ise Orta Doğu'daki sorunların çözümü için çok çalıştıklarını ve Gazze'deki ateşkes sürecinin birinci aşamasının neredeyse tamamlandığını anlatarak, "Neler olacağını göreceğiz ama bizim bölgede çok olumlu etkilerimiz oldu" dedi.

"Çok iyi bir ticaret anlaşması yapacağız"

Trump, İngiltere ile "harika" bir ticaret anlaşması yapacaklarını da aktararak, "Öyle ya da böyle her iki ülke için de çok iyi bir ticaret anlaşması yapacağız" diye konuştu.

Ticaret konusunda harika görüşmeler yaptıklarını ve anlaşmanın üzerinde çalıştıklarını dile getiren Trump, anlaşmayı oldukça kısa bir süre içerisinde yapmayı umduklarını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Starmer'in ülkesine gümrük vergisi uygulanmaması konusunda kendisini ikna edip etmediğinin sorulması üzerine Trump, "Denedi. Çok çalışıyordu. Orada ona her ne ödüyorlarsa hak etti ama gerçekten denedi" yanıtını verdi.

Trump, gümrük vergilerinin gerekli olmayacağı gerçek bir ticaret anlaşması imzalayabileceklerini ifade etti.