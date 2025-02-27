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Dünya
AA 27.02.2025 22:33

ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulunuldu.

ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak
[Fotograf: Reuters]

Açıklamada, ilkbaharda "New Shepard" adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmayan açıklamada, söz konusu uçuşun New Shepard roketinin 11. insanlı uçuşu olacağı belirtildi.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

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